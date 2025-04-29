В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня

Священники Центрального военного округа (ЦВО) впервые доставили Благодатный огонь из Иерусалима в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в Минобороны России.

Частица Благодатного огня была доставлена ветераном мотострелкового полка. Военные священнослужители провели праздничную службу в мотострелковом соединении с участием командования и личного состава.

В ближайшее время Благодатный огонь будет передан в полевые храмы передовых районов спецоперации, где каждый военнослужащий сможет прикоснуться к святыне, вознести молитву и стать частью великого пасхального события.

Согласно традиции, Благодатный огонь возгорается в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, после чего его доставляют в разные страны мира. В Россию святыню традиционно привозят в Москву, откуда ее частицы распределяют по разным регионам страны.

«Смогли пообщаться с нашими военнослужащими, рассказать о празднике, поскольку идут пасхальные дни, поделиться этой частицей пасхальной радости и приобщиться к чудесному Благодатному свету, который сходит в Великую субботу и разносится православными христианами по всему миру», — рассказал протоиерей Андрей Канев.

Накануне, 28 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что обеспечение потребностей специальной военной операции, поддержка армии и флота России остаются приоритетом для российских парламентариев.