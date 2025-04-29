Биолог рассказал о сроках нашествия комаров в Москве и окрестностях

В центральной части России массового прилета первых комаров можно ожидать уже в середине мая. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Если говорить о центральной части Европейской России, то массового появления комаров пока не произошло. Однако в южных регионах страны вылупившиеся из яиц личинки уже могли успеть развиться во взрослых комаров. В центральной части их появления можно ждать где-то в середине мая», — рассказал биолог в беседе с «Газета.Ru».

Однако, по словам эксперта, если похолодание затянется, то их вылет сместится на конец мая или даже начало июля.

Ранее биолог предупредил, что из-за мягкой зимы число перезимовавших самок комаров и отложенных ими яиц может быть больше. Поэтому в этом году Центральную Россию может ждать нашествие этих насекомых.

25 апреля врач Юлия Радчик рассказала о причинах появления синяков после укуса насекомых. Как пояснила эксперт, комары, вводя в кожу антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови, могут вызывать небольшие кровоизлияния. Особенно подвержены этому люди с чувствительной кожей и те, кто расчесывает места укусов. По ее словам, в отличие от комаров, слепни механически повреждают кожу, что приводит к разрыву капилляров и накоплению крови под кожей, образуя фиолетовые или синие пятна. Это делает их укусы более травматичными, особенно для детей, которые могут быть менее осторожными в своем поведении на природе.