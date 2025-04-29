Сервисы рассказали о росте спроса на перегон авто из-за границы

Вырос спрос на услуги по перегону автомобилей из-за границы, рассказали «Известиям» сервисы и участники рынка.

Услуги по перегону транспортных средств из-за границы с наступлением весны стали более востребованными — спрос на них вырос на 22% по сравнению с февралем, подсчитали в «Авито Услугах».

«Услуги по перегону автомобилей по городу и стране также прибавили в популярности: за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков на треть чаще. Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 13%», — указали там.

Сейчас большой популярностью при ввозе из других стран пользуются ушедшие из России марки, такие как Toyota, BMW и Mercedes-Benz, добавил коммерческий директор автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Среди причин, по которым россияне чаще стали приобретать автомобили за границей, он назвал больший ассортимент, наличие привычных марок и более выгодную стоимость. Кроме того, продажи стимулировали и новые правила утильсбора, которые начнут действовать с 1 мая 2025 года.

В марте россияне стали на 9% больше интересоваться автомобилями с пробегом, чем в феврале, добавили в «Авито Авто». Чаще всего интересовались Kia, Hyundai и Toyota.

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Достать и перегнать: спрос на доставку машин из-за рубежа вырос на 22%