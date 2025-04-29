Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней

Президент США Дональд Трамп считает достижения своей администрации за первые 100 дней президентства «историческими». Об этом 28 апреля он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Поскольку мы приближаемся к нашим историческим первым 100 дням, я с гордостью объявляю, что управление кадров президента превзошло 80% всех политических наймов в наших крупнейших департаментах, включая министерство юстиции, госдепартамент, оборону, казначейство, министерство по делам ветеранов и министерство торговли США», — указал политик.

Далее он пообещал усердно работать над тем, чтобы нанимать «самых компетентных, трудолюбивых патриотов», которые помогли бы США вступить в свой «золотой век».

Ранее, 26 апреля, газета The New York Times (NYT) выяснила, что рейтинг одобрения президента составляет всего 42%. При этом 54% респондентов заявили, что Трамп «превышает свои полномочия». По мнению избирателей, президент не понимает проблемы их повседневной жизни.

14 апреля на пресс-конференцию с президентом Трампом не допустили в Белый дом репортера агентства Associated Press (AP). При этом администрации американского лидера было запрещено наказывать журналистов AP.