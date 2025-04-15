Журналиста AP не пустили на пресс-конференцию Трампа

Репортера агентства Associated Press (AP) не допустили в Белый дом на пресс-конференцию с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на судебное решение. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщило AP.

«Несмотря на постановление суда, репортер и фотограф из Associated Press были отстранены от участия в пресс-конференции в Овальном кабинете в понедельник с президентом Дональдом Трампом и его коллегой из Сальвадора Найибом Букеле», — следует из публикации.

Как указали в издании, согласно постановлению федерального суда, принятому на прошлой неделе, администрации американского лидера запрещено наказывать AP.

25 февраля сообщалось, что федеральный суд округа Колумбия отказал американскому информационному агентству Associated Press в возобновлении доступа для его журналистов к мероприятиям Белого дома.

До этого, 22 февраля, сообщалось, что AP подало иск в суд против помощников президента США за то, что журналистов редакции лишили доступа к главе государства. Причиной ограничений стал отказ агентства называть Мексиканский залив новым топонимом — Заливом Америки. В AP считают, что своим решением Трамп нарушает конституцию страны, в том числе и первую поправку, гарантирующую свободу слова.