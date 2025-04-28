Захарова отреагировала на призывы украинского актера бить детей за русский язык

Денацификация Украины необходима для того, чтобы никто не смог ударить ребенка за русскую речь, заявила 28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова украинского актера Богдана Бенюка, призвавшего бить детей за использование русского языка.

«Для этого и нужна денацификация Украины. Чтобы ни одна такая мертвая душа не смогла ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться о невозможности детям различных национальностей говорить на родном для них языке», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

14 апреля украинские СМИ сообщали, что женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Уточнялось, что конфликт возник в маршрутке.