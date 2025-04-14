Женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Об этом 14 апреля сообщило издание «Страна.ua».

Уточняется, что конфликт возник в маршрутке. Девочка и ее папа общались на русском, что вызвало недовольство у одной из пассажирок. Женщина накричала на ребенка, доведя ее до слез.

«На видео слышно, как она возмущается», — указано в Telegram-канале издания.

В октябре 2024 года депутат и секретарь комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа внесла в Верховную раду законопроект, который предусматривает запрет во всех школах Украины только русского языка. Отмечалось, что при этом разговаривать на любом другом разрешается.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным 14 августа того же года подчеркнул необходимость пресечения деятельности украинского руководства по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви (УПЦ).