В Верховную раду внесли законопроект о запрете в школах только русского языка
Верховная рада решила запретить во всех школах Украины только русский язык, при этом можно разговаривать на любом другом языке. Об этом говорится в законопроекте, который был внесен в Верховную раду депутатом и секретарем комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций Натальей Пипой.
«Не является нарушением этого обязательства обучение наряду с государственным языком на языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками Европейского союза или коренного народа», — приводит текст документа украинское издание «Страна.ua» в четверг, 3 октября, в Telegram-канале.
Уточняется, что в частных образовательных учреждениях также нельзя выбирать языком обучения русский.
Ранее, 10 сентября, сообщалось, что в городе Ивано-Франковске на западе Украины будут работать языковые инспекторы из-за большого количества русскоговорящих жителей.
Месяцем ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным подчеркнул необходимость пресечения деятельности украинского руководства по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В декабре 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект о национальных меньшинствах, ужесточающий ограничения для пользования русским языком в стране. Бывший украинский президент Петр Порошенко подписал закон о запрете русского языка 15 мая 2019 года. Документ закрепил за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.