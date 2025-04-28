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Украинский актер призвал бить детей за использование русского языка

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Фото: Telegram
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Украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей за использование русского языка. Об этом 28 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua», опубликовав видеофрагмент с участием актера.

«Берешь прут. И <бьешь> прутом, чтобы он забыл на веки вечные о том, что есть русский язык. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — заявил он.

При этом издание напомнило, что в Конституции Украины закреплена гарантия свободного использования и развития русского языка.

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14 апреля украинские СМИ сообщали, что женщина в Житомире угрожала 10-летней девочке сдать ее отца сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) за то, что та разговаривала с ним на русском языке. Уточнялось, что конфликт возник в маршрутке.

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