Голкипер Василевский вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вошел в тройку претендентов на награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 28 апреля сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что также на награду претендуют американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и канадец Дарси Кемпер из «Лос-Анджелес Кингз».

«Вратари «Джетс», «Кингз» и «Лайтнинг» номинированы на награду лучшему игроку на своей позиции», — указано в сообщении.

Василевский получил эту награду в 2019 году, он также обладатель Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов и чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

26 апреля «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Флориду Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:1. Уточнялось, что у победителей дубль оформил нападающий Джейк Генцел. Кроме того, Василевский отразил 33 броска из 34, а голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский — только 17 из 21.