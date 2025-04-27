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ХК «Тампа» Кучерова одержал победу над «Флоридой» в серии плей-офф НХЛ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dennis Schneidler
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Хоккейный клуб (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Флориду Пантерз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 26 апреля и завершилась со счетом 5:1.

У победителей дубль оформил нападающий Джейк Генцел (на 18-й и 41-й минутах), по шайбе также забросили нападающие Ник Пол (34), Люк Гленденинг (55) и Энтони Сирелли (56). У проигравших отличился нападающий Мэттью Ткачук (3). Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34, а голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский — только 17 из 21.

Кроме того, российский нападающий Никита Кучеров отметился в матче двумя голевыми передачами. Теперь на счету форварда 53 гола и 117 результативных пасов в играх Кубка Стэнли. Также он достиг отметки в 170 очков в играх плей-офф НХЛ и вышел на 13-е место в истории НХЛ по числу результативных передач в плей-офф.

Следующая игра «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флориды Пантерз» пройдет 29 апреля на домашней площадке «Флориды», добавили в «Газете.ru».

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ХК «Флорида» обыграл «Тампу» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ 23 апреля со счетом 6:2. В составе победителей дубль оформили Мэттью Ткачук (25-я и 30-я минуты) и Нейт Шмидт (25-я и 46-я), также шайбы забросили Сэм Беннетт (4) и Сэм Райнхарт (20). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков. Среди игроков «Тампы» отличились Джейк Гюнцель (13) и Брейден Пойнт (34).

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