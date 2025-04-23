Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»
Клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча 23 апреля завершилась со счетом 6:2.
В составе победителей дубли оформили Мэттью Ткачук (25-я и 30-я минуты) и Нейт Шмидт (25-я и 46-я), также шайбы забросили Сэм Беннетт (4-я) и Сэм Райнхарт (20-я). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 бросков.
Среди игроков хоккейного клуба (ХК) «Тампа-Бэй Лайтнинг» отличились Джейк Гюнцель (13-я) и Брейден Пойнт (34-я).
Следующий матч пройдет в четверг, 24 апреля, в Тампе.
Ранее состоялись другие матчи первого раунда плей-офф НХЛ. Клуб «Каролина Харрикейнз» 20 апреля со счетом 4:1 обыграл «Нью-Джерси Девилз», а ХК «Лос-Анджелес Кингз» 22 апреля со счетом 6:5 победил «Эдмонтон Ойлерс».