Лут указала на готовность компаний РФ к совместным проектам в энергетике в Камбодже

Под председательством министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и вице-премьера, министра иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Прака Сокхона 28 апреля состоялось 11-е заседание Межправительственной российско-камбоджийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

На мероприятии, в котором приняли участие представители федеральных ведомств и бизнеса двух стран, обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики, финансов, образования, культуры и сельского хозяйства.

«Камбоджа является надежным партнером России в Юго-Восточной Азии. Оксана Лут отметила, что взаимоотношения двух стран развиваются по многим направлениям. В 2024 году объем товарооборота вырос на 8%», — рассказали в Минсельхозе.

Значительным потенциалом обладает российско-камбоджийское партнерство в сфере АПК. По словам главы Минсельхоза, отечественные производители готовы поставлять в Камбоджу мясо птицы и КРС, минеральные удобрения и вакцины для ветеринарного применения. Кроме того, российская сторона выразила заинтересованность в развитии взаимодействия в сфере аграрного образования. В частности, наиболее перспективными направлениями подготовки являются селекционно-племенная работа и животноводство.

Оксана Лут отметила перспективы развития сотрудничества с королевством в сфере энергетики. Российские компании готовы к реализации совместных проектов в области газовой инфраструктуры и возобновляемой энергии, строительства и модернизации объектов энергетики в Камбодже.

Для наращивания взаимной торговли важно вести работу по развитию расчетно-платежной инфраструктуры. По словам министра, установление прямого диалога между финансовыми регуляторами способно внести вклад в укрепление двустороннего экономического сотрудничества между странами.

В завершение стороны выразили готовность расширять дальнейшее сотрудничество между Россией и Королевством Камбоджа, обсудили возможности организации деловых миссий и подписали итоговый Протокол заседания Межправкомиссии.

Отношения РФ и Камбоджи развиваются по разным направлениям. Так, в сентябре 2024 года, генпрокурор России Игорь Краснов впервые подписал меморандум о сотрудничестве с генпрокурором при Верховном суде Королевства Камбоджа Чеа Леангом.