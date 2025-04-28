Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе
На неделе ожидаются колебания котировок в пределах 80–86 рублей за доллар, 89–96 рублей за евро и 10,9–11,7 рубля за юань, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 28 апреля.
Центробанк РФ установил на 26 апреля курс американской валюты в районе 82,6 рубля, европейской — 94,3 рубля, китайской — 11,3 рубля. При этом, по данным Мосбиржи, 28 апреля юань торгуется на уровне 11,3 рубля.
«Основное влияние на динамику рублевых инструментов будет оказывать геополитический фон, который пока остается умеренно позитивным и может усилить поддержку национальной валюты», — объяснил Соболев.
8 апреля Центральный банк России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам месяца.