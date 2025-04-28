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Лавров заявил об ожидании визита председателя КНР в РФ на празднование Дня Победы

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Россия ожидает официального визита председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 28 апреля сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Рио-де-Жанейро.

«Мы ждем официального визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Российскую Федерацию для участия в праздновании 80-летия Великой Победы», — заявил глава российского МИДа.

Он отметил, что российская сторона также готовится к визиту в Китай для участия в торжествах 3 сентября по случаю разгрома японского милитаризма и окончания Второй мировой войны.

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Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль официально объявит список всех зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в ВОВ.

Участие в параде Победы в Москве 9 мая уже подтвердили Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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