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В Гамбурге обнаружили тело немецкой писательницы Александры Фрелих

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Фото: Telegram
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В Гамбурге обнаружили тело немецкой 58-летней писательницы Александры Фрелих. Об этом 27 апреля сообщает газета The Guardian, ссылаясь на следственные органы.

«Полиция сообщила, что расследование убийства было начато после того, как популярная немецкая писательница была найдена мертвой в плавучем доме в Гамбурге после жестокого нападения», — указано в материале.

Уточняется, что тело обнаружил один из сыновей писательницы утром 22 апреля. Полиция полагает, что она умерла между полуночью и 5:30 утра (6:30 мск).

В материале отметили, что местные власти не сообщили подробной информации. Однако телекомпания NDR со ссылкой на источники в полиции сообщает, что Фрелих застрелили.

В 2012 году она опубликовала свой дебютный роман «Моя русская свекровь и другие катастрофы», который, по ее словам, основан на ее собственном опыте замужества за мужчиной из России.

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27 февраля были обнаружены тела американского актера и писателя Юджина (Джин) Хэкмена, двукратного обладателя премий «Оскар» и BAFTA, его жены и их собаки. Полицейские заявили, что смерть супругов не была насильственной. Уточнялось, что причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

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