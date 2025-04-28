Эксперт отметил важность отдельного регулирования пивоваренной промышленности

Отдельное регулирование пивовареной промышленности является важным моментом для России, страна должна быть лидером в пивоваренной сфере и сидороварении. Об этом 28 апреля сообщил «Известиям» глава комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции «Опоры России» Алексей Небольсин.

По словам Небольсина, пиво и сидр являются слабоалкогольными напитками, а содержание в них спирта намного ниже, чем в другой подобной продукции.

«По ним должно быть отдельное регулирование, это совершенно отдельный сегмент в алкогольной промышленности. Пивовары хотят только одно: чтобы у них были четкие, понятные правила игры, вектор развития. <...> Это слабоалкогольный русский, ремесленный наш исторический напиток, который надо поддерживать так, как поддерживается вино из российского винограда», — считает он.

Небольсин также обратил внимание на то, что в России существуют уникальные сорта пива, которые «бьют всех конкурентов» на международном рынке. Он отметил, что страна должна быть одним из лидеров в сидороварении и пивоварении из-за исторического происхождения этих напитков на территории России.

Ранее в этот день сообщалось, что в России по инициативе компании «Балтика» появился экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли. В ближайшем будущем совет намерен заняться выработкой общего подхода к решению возникающих вызовов, а также формированием предложений по изменению действующего регулирования пивобезалкогольной отрасли.

Уточняется, что председателем экспертно-консультационного совета по развитию пивоваренной отрасли стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Помимо него туда также вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.