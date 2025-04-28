В России создали совет по развитию пивоваренной области

В России по инициативе компании «Балтика» появился экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе пивного производителя.

«По инициативе пивоваренной компании «Балтика» создан экспертно-консультационный совет, главной задачей которого является объединение представителей пивобезалкогольной отрасли и экспертов в различных областях с целью формирования благоприятных условий для развития индустрии на территории РФ», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что председателем экспертно-консультационного совета по развитию пивоваренной отрасли стал президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев. Помимо него туда также вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

«В настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика, нет ни одного документа стратегического планирования, определяющего развитие отрасли, включая ее сырьевую базу, на среднесрочную и долгосрочную перспективы», — отметил Боллоев.

В ближайшем будущем совет намерен заняться выработкой общего подхода к решению возникающих вызовов, а также формированием предложений по изменению действующего регулирования пивобезалкогольной отрасли.

Ранее, 27 марта, пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщила «Известиям», что в России был зафиксировали рост производства пива. Так, в феврале пивоварами было выпущено на 48 млн л напитка больше по сравнению с январем — 661 млн к 612 млн л соответственно.