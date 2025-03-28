В России зафиксировали миллионный рост производства пива

В России зафиксировали рост производства пива. Так, в феврале пивоварами было выпущено на 48 млн л напитка больше по сравнению с январем: 661 млн к 612 млн л соответственно. Об этом 27 марта «Известиям» рассказали в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Также там отметили, что производство продолжает расти и в первом весеннем месяце. Всего за одни выходные, 15–16 марта, было выпущено на 5,6 млн л больше, чем в первые выходные марта.

«Пиво — это сезонный продукт, который особенно востребован в теплые месяцы. Среднее производство в день в марте за первые 23 дня выросло более чем на 385 тыс. л по сравнению с ежедневным производством в феврале», — пояснила руководитель товарной группы «Пиво и пивные напитки» ЦРПТ Екатерина Давыдова.

Также в ЦРПТ отметили, что лидером среди производства пива стал Санкт-Петербург, где за первые 23 дня марта пива и содержащих его напитков произвели более 207 млн л. На втором месте — Московская область (186 млн л), замыкает тройку Самарская область, где объемы достигли 28 млн л.

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал 23 января об опасности «пивного живота». Он объяснил, что «пивной живот» подразумевает большое отложение висцерального жира, который находится внутри брюшной полости. По его словам, этот жир очень опасен, поскольку отрицательно влияет на многие внутренние органы и на многие процессы.