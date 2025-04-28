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Боевика ВСУ приговорили к 16 годам заключения за преступления в Курской области

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Фото: СУ СК РФ
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Суд приговорил боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолия Мармазу к 16 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка в Курской области. Об этом 28 апреля сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в сентябре прошлого года Мармаза совместно с другими военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в Ольговке, он минировал дороги и, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации мирных граждан.

В ходе боевых действий на территории Курской области Мармаза был взят в плен российскими военнослужащими и передан следственным органам. Его признали виновным по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

«Приговором суда Мармазе назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — указано в Telegram-канале СК РФ.

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Ранее, 26 апреля, ведомство сообщило, что боевики ВСУ в августе 2024 года убили жителя села Бондаревка в Суджанском районе Курской области, а также активно обстреливали жилые постройки и перерезали линии электропередачи. СК России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («Теракт, повлекший смерть человека»).

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