СК возбудил дело об убийстве жителя курского села Бондаревка боевиками ВСУ
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе 2024 года убили жителя села Бондаревка в Суджанском районе Курской области, когда тот ехал в магазин за хлебом. Об этом 26 апреля сообщил Следственный комитет (СК) России.
Как рассказала военным следователям местная жительница, украинские военные занимали в Бондаревке жилые дома, размещая на их территории в том числе военную технику. При этом жилые постройки активно подвергались обстрелам, также националисты перерезали линии электропередачи.
«Местным жителям они запрещали выходить на улицу. В тот же период украинские боевики совершили убийство мужчины, который на велосипеде ехал в магазин за хлебом», — указано в Telegram-канале ведомства.
СК возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК («Теракт, повлекший смерть человека»). Все причастные будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнули в ведомстве.
Днем ранее в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве боевиками мирного жителя в населенном пункте Гирьи Курской области. 14 апреля дрон ВСУ сбросил боеприпас на гражданский автомобиль, водителем которого был погибший.