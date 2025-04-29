Эксперт предупредила о серьезных последствиях употребления газировки

Сладкая газировка представляет наибольшую опасность для здоровья. Такие напитки содержат искусственные красители и усилители вкуса, способные вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие на печень. Об этом 29 апреля «Известиям» рассказала доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Врач объяснила, что особую тревогу вызывает высокое содержание сахара, который при регулярном потреблении нарушает липидный и углеводный обмен, провоцируя развитие ожирения, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Проблема в том, что в жидком виде сахара можно употребить больше, чем в любых кондитерских изделиях или, например, фруктах. Соответственно, подобные напитки в разы увеличивают потребление быстрых углеводов. А потребление их в ситуациях, когда мы не контролируем объём выпитого (например, в кинотеатрах), приводит к значительному ухудшению ситуации», — предупредила Волгина.

Эксперт отметила, что газированные напитки негативно влияют на пищеварительную систему, вызывая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, хронический гастрит и язвенную болезнь. Эти заболевания в перспективе могут привести к серьезным осложнениям, включая онкологические патологии. У пациентов с уже имеющимися гастроэнтерологическими проблемами газировка часто провоцирует обострения.

В качестве альтернативы Волгина рекомендует обычную воду или чай. Если же речь идет о минеральной воде, врач советует заранее открывать бутылку, чтобы выпустить газы, — это делает напиток более безопасным для здоровья.

Специалист подчеркнула, что полный отказ от сладких газированных напитков — оптимальное решение для сохранения здоровья. По ее словам, регулярное употребление таких продуктов создает комплексную угрозу для организма, затрагивая практически все системы жизнедеятельности.

Ранее, 6 апреля, врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев рассказал «Известиям» какие продукты опасны для зубов. Он объяснил, что для здоровья полости рта необходимо есть продукты, богатые фосфором и кальцием, а чтобы десны оставались здоровыми и не кровоточили, важен витамин С, ведь его недостаток увеличивает риск пародонтита. Вместе с тем Алиев предупредил: свежевыжатые соки не всегда полезны. При частом употреблении их кислотность может превысить даже обычную газировку. Такие напитки лучше всего пить через трубочку — тогда кислота будет меньше соприкасаться с зубами.