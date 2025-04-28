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Бывший дизайнер Rolls-Royce оценил российский автопром

Дизайнер Hongqi Тейлор сравнил китайскую Hongqi с «Волгой»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Стиль, в котором выполнены автомобили китайского люксового бренда Hongqi, схож с российскими машинами «Волга». Об этом рассказал вице-президент по глобальному дизайну Hongqi Джайлс Тейлор, который прежде работал в Rolls-Royce, передает корреспондент «Известий».

«Я знаю марку «Волга». Дизайн близок к Hongqi. И к Rolls-Royce. У нее есть мощное присутствие, большая решетка радиатора, чистый ДВС, все традиционно, со статусом. Но странно, что российская автопромышленность коммерчески так и не выстрелила. Если думать о русских машинах — это больше про наследие, про прошлое», — сказал Тейлор.

По словам специалиста, электромобили в России из-за особенностей климатических условий и необходимой инфраструктуры пока неактуальны. Дизайнер также поделился мыслями о российском люксовом бренде Aurus, автомобили которого используется в Гараже особого назначения (ГОН).

«Я слышал про Aurus. Это тот бренд, на котором ездит президент РФ [Владимир] Путин. Похож на Hongqi, с таким же статусом. У [председателя КНР] Си Цзиньпина — такой же. Роскошь в интерьере, ощущение власти, комфорт. Эти машины — не для частных владельцев, а для пассажиров сзади. Как у аристократии», — отметил Тейлор.

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23 апреля китайская компания Hongqi представила на автосалоне в Шанхае ряд новинок, включая большой внедорожник и летающий автомобиль. Последний состоит из двух модулей — наземного шасси и кабины с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). По расчетам разработчиков, воздушный модуль способен развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать до 200 км пути.

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