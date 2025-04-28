В Подмосковье неизвестный на квадроцикле выстрелил женщине в лоб
В Серпуховском районе Московской области женщина получила пулевое ранение в лоб. По предварительным данным, в нее выстрелил неизвестный на квадроцикле. Об этом 28 апреля сообщил источник «Известий».
«27 апреля у реки в районе деревни Гавшино была тяжело ранена 53-летняя женщина. Предварительно, в нее выстрелили из проезжавшего мимо квадроцикла», — уточнил собеседник.
По данным источника, выстрелу предшествовал конфликт. Пассажиры квадроцикла ломали сухие ветки, чтобы проехать, а женщина сделала им замечание и якобы отобрала ключи от транспортного средства.
Пострадавшую госпитализировали с пулевым ранением и черепно-мозговой травмой. Подробности случившегося выясняются.
Ранее, 23 апреля, в населенном пункте Шеметово мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Сообщается, что полицейские подошли к мужчине, показали свои удостоверения и попросили мужчину предъявить документы, удостоверяющие личность. В результате он нагрубил и нанес несколько ударов ножом одному из работников, после чего скрылся.