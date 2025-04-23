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В Подмосковье мужчина напал на полицейского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В населенном пункте Шеметово мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Об этом 23 марта проинформировала пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Возле одного из домов, расположенных в деревне Шеметово, заметили мужчину, который вел себя подозрительно, нервничал, оглядывался по сторонам», — процитировали в Telegram-канале ведомства начальника управления информации и общественных связей Татьяну Петрову.

Сотрудники полиции подошли к мужчине, показали свои удостоверения и попросили мужчину предъявить документы, удостоверяющие личность. В результате он нагрубил и нанес несколько ударов ножом одному из работников, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Личность правонарушителя удалось установить. Его доставили в территориальный отдел полиции. Собранные полицейскими материалы были переданы в следственные органы.

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В этот же день сообщалось, что в Дербенте водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским и совершил наезд на одного из сотрудников правоохранительных органов. В ответ на действия злоумышленника полицейские использовали табельное оружие. Стрелявший скончался от полученных ран. В его автомобиле обнаружили пистолет.

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