Сотрудник полиции пострадал в ходе перестрелки в Дербенте

В Дербенте водитель автомобиля открыл стрельбу по полицейским и совершил наезд на одного из сотрудников правоохранительных органов. Об этом 23 апреля сообщили в МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел примерно в 21:00 во вторник, 22 апреля, когда полицейские попытались остановить злоумышленника на машине. Мужчина проигнорировал требования об остановке, сбил одного из сотрудников полиции, а после несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей.

«Сегодня около 21:00 сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводился комплекс мероприятий по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений. В районе улицы Махачкалинской города Дербента водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования об остановке транспортного средства, попытался скрыться, умышленно совершил наезд на полицейского и произвел несколько выстрелов в сторону сотрудников», — говорится в сообщении в Telegram-канале.



В ответ на действия злоумышленника сотрудники полиции применили табельное оружие. Стрелявший скончался от полученных ран. В его автомобиле был найден пистолет.



Пострадавшего сотрудника полиции с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает, отметили в ведомстве. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственное управление (СУ) СК России по Дагестану 16 февраля сообщило, что в селе Хучни Табасаранского района водитель легкового автомобиля открыл стрельбу по полицейским, проводится проверка. При задержании нарушителя порядка ранили.