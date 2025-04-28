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Эксперты назвали китайских конкурентов Lada Iskra

Дилеры назвали Changan Alsvin конкурентом Lada Iskra
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Конкурентами для новой модели Lada Iskra на российском рынке могут стать Changan Alsvin и Geely Emgrand. Об этом рассказали представители дилерских центров, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 28 апреля.

Так, по словам коммерческого директора Fresh Евгения Житнухина, Lada Iskra может быть дешевле, чем Changan Alsvin, однако перечень оснащения у нее, вероятно, окажется поскромнее. Седан от Geely в России, модель Emgrand, по характеристикам напоминает Lada Iskra, но отличается высокой ценой, отметил он.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский считает, что у Iskra в своем ценовом сегменте нет конкурентов среди китайских марок. Эта модель может стать «народной» благодаря доступности и техническому оснащению, наличию запчастей и возможности обслуживать его на всей территории России, отметил он.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков указал, что «лоу-кост» моделей, кроме Lada, на российском рынке сейчас нет, а прямые китайские конкуренты отсутствуют.

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19 апреля АвтоВАЗ запустил производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове.

Новинка займет рыночную нишу между моделями Granta и Vesta. Старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля текущего года. Как рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, стоимость авто стартует от 1,2 млн рублей.

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