В ДТП с экскурсионным автобусом во Владимирской области пострадали 35 человек

В Александровском районе Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадало около 35 человек. Об этом 28 апреля сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. По состоянию на 04:30 за медицинской помощью обратилось около 35 человек», — отмечается в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В момент аварии в автобусе находилось 55 человек. В региональной прокуратуре уточнили, что ДТП произошло примерно в 02:40 на автодороге М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль в Александровском районе на границе с Ярославской областью. По данным ведомства, автобус следовал в Кострому.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств ДТП.

В Севастополе 23 апреля автобус, перевозивший группу детей, попал в ДТП, восемь пассажиров были доставлены в больницу. Авария произошла в 12:50 напротив дома №45 по улице Гоголя. Предварительно установлено, что 53-летний водитель автобуса Scania, неправильно выбрав дистанцию, столкнулся с автомобилем Honda, двигавшимся в попутном направлении.