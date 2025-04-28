Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА ВСУ по Брянску
В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область погиб мирный житель и пострадала женщина. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодняшней ночью киевский режим совершил очередной террористический акт. В результате атаки ВСУ в городе Брянске, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница получила ранения», — говорится в сообщении Богомаза в Telegram-канале.
По словам главы региона, пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказали всю необходимую помощь. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Кроме того, Богомаз уточнил, что в ходе атаки ВСУ российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько десятков БПЛА в небе над регионом.
«В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. После работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба», — говорится в сообщении главы региона.
«Известия» показали кадры последствий атаки беспилотников ВСУ на Брянск. На видео можно увидеть, что один из жилых домов в частном секторе города загорелся, на месте происшествия работают специалисты.
В Минобороны РФ 27 апреля сообщили о том, что средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над территорией Брянской области. В ведомстве отметили, что дроны были самолетного типа.