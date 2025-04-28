Лавров и Рубио договорились о продолжении контактов на всех уровнях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио 27 апреля в ходе телефонного разговора договорились продолжать контакты на всех уровнях. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«27 апреля состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова c Государственным секретарем США Марко Рубио. <…> Условлено продолжать контакты на всех уровнях», — говорится в материале пресс-службы.
Основное внимание во время разговора Лавров и Рубио уделили вопросам украинского конфликта. Американский госсекретарь заявил о важности «консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров» для того, чтобы прийти к мирному урегулированию.
Уточняется, что в ходе разговора представители государств также обменялись мнениями по поводу активизировавшегося диалога между РФ и США и затронули другие международные вопросы.
Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по урегулированию конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.