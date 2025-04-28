Странам Евросоюза (ЕС) всё еще не удалось достичь поставленных планов о независимости от российского газа. Об этом 27 апреля заявил порталу Table.Media еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен.

«Очевидно, что мы (страны ЕС. — Ред.) по-прежнему зависим от российского газа», — заявил он, отметив, что подобная ситуация противоречит политическим и моральным соображениям, которым следуют европейские страны вот уже на протяжении нескольких лет.

Для окончательного отказа от импорта газа с территории Российской Федерации еврокомиссар в самое ближайшее время намерен представить своим коллегам для обсуждения дорожную карту с поэтапным описанием необходимых для этого шагов.

Также политик отметил, что Европа ныне ощутимо зависит и от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, что, по мнению Йёргенсена, вовсе не исключает увеличение импорта как можно большего объема газа из Соединенных Штатов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил, что Москва видит, что ряд стран Евросоюза готовы снова покупать российский газ, и готова вести переговоры по этому вопросу. Он подчеркнул, что Россия никогда не политизировала тему поставок топлива в ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля заявила, что тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако политику ЕС на этом направлении нужно оценивать по конкретным фактам, заметила она.