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В Европе признали зависимость от российского газа

Еврокомиссар Йёргенсен признал зависимость Европы от российского газа
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Фото:ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Странам Евросоюза (ЕС) всё еще не удалось достичь поставленных планов о независимости от российского газа. Об этом 27 апреля заявил порталу Table.Media еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен.

«Очевидно, что мы (страны ЕС. — Ред.) по-прежнему зависим от российского газа», — заявил он, отметив, что подобная ситуация противоречит политическим и моральным соображениям, которым следуют европейские страны вот уже на протяжении нескольких лет.

Для окончательного отказа от импорта газа с территории Российской Федерации еврокомиссар в самое ближайшее время намерен представить своим коллегам для обсуждения дорожную карту с поэтапным описанием необходимых для этого шагов.

Также политик отметил, что Европа ныне ощутимо зависит и от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США, что, по мнению Йёргенсена, вовсе не исключает увеличение импорта как можно большего объема газа из Соединенных Штатов.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 апреля отметил, что Москва видит, что ряд стран Евросоюза готовы снова покупать российский газ, и готова вести переговоры по этому вопросу. Он подчеркнул, что Россия никогда не политизировала тему поставок топлива в ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 апреля заявила, что тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако политику ЕС на этом направлении нужно оценивать по конкретным фактам, заметила она.

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