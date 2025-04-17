В МИДе не увидели предпосылок для изменения позиции ЕС по энергоносителям РФ

Москва пока не наблюдает намерения со стороны руководства Евросоюза (ЕС) пересматривать свои позиции по вопросу поставок российских энергоносителей. Об этом заявила 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что гипотетическая тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако оценивать политику ЕС по этому направлению нужно по конкретным фактам.

«В нынешних условиях возможность наращивания поставок на рынок ЕС — это занятие неблагодарное, но Россия всегда была и остается надежным экспортером энергоресурсов на мировые рынки», — отметила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Брюссель на протяжении многих лет ведет себя как ненадежный партнер в сфере энергоресурсов.

«Предпосылок того, что нынешнее руководство ЕС или руководство ряда стран — членов ЕС пересмотрит свою позицию в отношении отказа от российских энергоносителей, ведущего к стагнации европейской экономики и более радикальному снижению уровня жизни в самих странах ЕС, потому что падают доходы простых европейцев, таких тенденций на данном этапе не просматривается», — сказала Захарова.

14 апреля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что бойкот уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы. Пушков также подчеркнул, что ограничительные меры со стороны Евросоюза не имели никаких рациональных оснований.

Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев 2 апреля предположил в разговоре с «Известиями», что Европа может столкнуться с новым газовым кризисом из-за низкого уровня запасов, геополитических сложностей и конкуренции за поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, текущие цены на газ не способствуют активному пополнению запасов.