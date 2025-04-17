Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT узнала об отсутствии у чиновников Трампа интереса к мнению союзников США в ЕС
Общество
Путин наградил корреспондента «Известий» Федорчака орденом Мужества посмертно
Экономика
Патрушев сообщил о выделении 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году
Общество
Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
Мир
Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом крайне продуктивной
Армия
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью
Происшествия
Один мирный житель погиб и восемь пострадали из-за украинских атак в ЛНР
Авто
Jetour покажет два внедорожника серии G
Мир
Эмир Катара поблагодарил РФ за помощь в проведении чемпионата мира по футболу
Мир
Суд в Кишиневе оставил Гуцул под домашним арестом
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивным диалог РФ и США
Армия
Группировка войск «Запад» уничтожила танк ВСУ в Харьковской области
Экономика
Экономист спрогнозировал ослабление санкций США против РФ
Общество
Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством»
Политика
В Госдуме отметили отсутствие понимания Стуббом ситуации на Украине
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве в ночь на субботу
Мир
Reuters указало на двухнедельный максимум цены нефти из-за санкций против Ирана
Сюжет:

В МИДе не увидели предпосылок для изменения позиции ЕС по энергоносителям РФ

Захарова: обсуждать наращивание поставок газа из РФ в ЕС сейчас не имеет смысла
0
EN
Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москва пока не наблюдает намерения со стороны руководства Евросоюза (ЕС) пересматривать свои позиции по вопросу поставок российских энергоносителей. Об этом заявила 17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что гипотетическая тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако оценивать политику ЕС по этому направлению нужно по конкретным фактам.

«В нынешних условиях возможность наращивания поставок на рынок ЕС — это занятие неблагодарное, но Россия всегда была и остается надежным экспортером энергоресурсов на мировые рынки», — отметила Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Брюссель на протяжении многих лет ведет себя как ненадежный партнер в сфере энергоресурсов.

«Предпосылок того, что нынешнее руководство ЕС или руководство ряда стран — членов ЕС пересмотрит свою позицию в отношении отказа от российских энергоносителей, ведущего к стагнации европейской экономики и более радикальному снижению уровня жизни в самих странах ЕС, потому что падают доходы простых европейцев, таких тенденций на данном этапе не просматривается», — сказала Захарова.

Топливный баг: ЕС может пересмотреть позицию отказа от газа из РФ
Еврокомиссия уже отложила публикацию дорожной карты окончательного прекращения поставок из России

14 апреля глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что бойкот странами ЕС энергоносителей из России давно потерял смысл. Он отметил, что бойкот уже привел к отсутствию экономического роста в Германии, закрытию ряда предприятий и серьезным финансовым потерям для всей Европы. Пушков также подчеркнул, что ограничительные меры со стороны Евросоюза не имели никаких рациональных оснований.

Замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, доктор экономических наук Игбал Гулиев 2 апреля предположил в разговоре с «Известиями», что Европа может столкнуться с новым газовым кризисом из-за низкого уровня запасов, геополитических сложностей и конкуренции за поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, текущие цены на газ не способствуют активному пополнению запасов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025