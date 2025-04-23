Песков заявил о готовности РФ вести переговоры о поставках газа в ЕС
Москва видит, что ряд стран Евросоюза (ЕС) готовы снова покупать российский газ, и готова вести переговоры по этому вопросу. Об этом 23 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point .
«Мы готовы вести переговоры по нашему газу и знаем, что некоторые европейские страны хотят продолжать покупать его у нас», — сказал он.
По словам Пескова, Россия никогда не политизировала тему поставок топлива в ЕС. Представитель Кремля подчеркнул, что решения по этому вопросу будут приниматься на коммерческой основе.
17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема возврата ЕС к поставкам газа из России периодически возникает на фоне ухудшения отношений Европы с США, однако политику ЕС на этом направлении нужно оценивать по конкретным фактам, заметила она.