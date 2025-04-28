Девелоперам не хватает более 160 тыс. сотрудников

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге сложился дефицит сотрудников строительной отрасли, сообщили «Известиям» участники рынка и в рекрутинговых сервисах. В начале II квартала 2025 года работодатели в этой сфере находятся в поиске более 160 тыс. работников. В Москве ищут более 23 тыс. человек, в Петербурге — более 12 тыс.

В I квартале этого года наиболее востребованными оказались специалисты по строительным и отделочным работам. Лидерами по темпам роста вакансий стали фасадчики, количество предложений для которых увеличилось в 3,7 раза год к году. Вакансий для плиточников стало больше втрое, а для каменщиков — в 2,3 раза.

Почти вдвое увеличился спрос на плотников и бригадиров, сообщили в «Авито Работа».

Повышенный интерес к специалистам отразился и на уровне оплаты труда. Так, среднее зарплатное предложение для фасадчиков выросло на 20%, до 142 тыс. рублей, для плиточников — на 45%, до 166 тыс. рублей в месяц, для каменщиков — до 137,6 тыс. рублей в месяц.

Среди инженерно-технических кадров в строительстве в этом году наиболее востребованы инженеры-конструкторы, инженеры производственно-технического отдела, производители строительно-монтажных работ, следует из данных сервиса SuperJob. Среди самых востребованных позиций квалифицированных рабочих — электромонтажник, электрогазосварщик, слесарь-сантехник. При этом зарплаты инженерно-технических кадров за год выросли в среднем на 16,2%, а рабочих — на 14,1%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Каски наголо: девелоперам не хватает строителей в городах-миллионниках