Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в небе над Крымом и Черным морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«27 апреля текущего года в период с 20:50 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в небе над Крымом было уничтожено пять беспилотников, а над акваторией черного моря — один. Все дроны были самолетного типа.
В Минобороны РФ в этот же день сообщили о том, что средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских БПЛА над территорией Брянской области. В ведомстве отметили, что дроны были самолетного типа.