Школьные позоры: родители и ученики подвергаются травле за отказ от сборов в классе

В Крыму учительница публично потребовала, чтобы ребенок покинул школьный утренник, так как родители не сдали деньги на аниматора. В Вологодской области администрация школы организовала травлю семьи, отказавшейся сдавать деньги на печатные тетради и нужды школы. Об этих случаях «Известиям» сообщили в Народном фронте. Согласно его мониторингу, более 80% родителей докупают для школ пособия, которые должны приобретаться за счет бюджета. О том, на что еще есть поборы в школах и как с ними бороться — в материале «Известий».

На что собирают деньги

Проблема принудительных сборов средств с родителей учеников на школьные нужды остается нерешенной, констатировали в Народном фронте. В марте и апреле 2025 года движение провело ежегодный комплексный мониторинг. Выяснилось, что 81% родителей обучающихся вынуждены приобретать печатные учебные пособия (рабочие тетради) на собственные средства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом для школ все учебники и пособия должны закупаться за бюджетный счет, а если школа решает использовать что-то еще, то должна утвердить это приказом и закупить, отмечают эксперты. Родительский же комитет, собирая деньги на нужды класса, должен исходить из принципа добровольности такого взноса.

Тем не менее, как следует из мониторинга, принцип добровольности соблюдается далеко не всегда. Так, мать школьника в Новгородской области исключили из родительских чатов, а ребенок не смог посетить выпускной в пятом классе из-за отказа сдать 20 тыс. рублей на подарки учителю и мероприятие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Родители школьника из Республики Крым рассказали, что учительница публично потребовала, чтобы их ребенок покинул школьный утренник: его родители не сдали деньги на аниматора. А из Вологодской области сообщили, что администрация школы и родители организовали травлю семьи, отказавшейся сдавать деньги на печатные тетради и нужды школы.

— То есть дети сталкиваются с травлей со стороны одноклассников и даже педагогов за отказ родителей сдавать деньги, — сказала «Известиям» эксперт «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Сидорова. — Разовые платежи иногда могут достигать крупных размеров, а родителей, которые отказываются сдавать деньги, зачастую пытаются поразить в правах по сравнению с другими.

Она отметила, что анализ ответов родителей и обращений граждан на прямую линию президента в 2024 году продемонстрировал актуальность проблемы принудительных сборов средств в школах: сообщения об этом поступали из разных регионов России. Причины сбора средств могут быть весьма многочисленны, а совокупный платеж может быть значительным для семьи.

— По сообщению из Краснодарского края, родители вынуждены ежегодно сдавать свыше 5 тыс. рублей на рабочие тетради, оплату уборщицы и другие нужды , — рассказала Екатерина Сидорова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» изучили сообщения в соцсетях за последний год. «Собирают на всё, от батареек до мебели. Вообще, хотелось бы узнать, законно ли это? На ремонт сдавали в прошлом году. У меня ребенок только во втором классе, а я уже в шоке от происходящего», — делится один из пользователей.

«Моя дочка в этом году пошла учиться в первый класс. И тут началось. Сами покупаем книги для учебы, уже два раза купили. Каждый месяц родители собирают на подарки для учителя, для воспитательницы, на фонд», — рассказала мать школьницы.

Как отмечают родители, собирают с них деньги также на охрану школ и уборку.

«У меня в школе учатся два ребенка — в четвертом и втором классах. В четвертом классе родительский комитет настаивает, чтобы раз в неделю приходил один из нас делать генеральную уборку класса, — рассказала мать двух школьников. — Во втором классе мы сдаем деньги, нанимая уборщицу, которая работает раз в неделю. Написала жалобу в департамент образования. Вызвала директор в школу, отчитала меня при учителях . Я, по их словам, облила их грязью своим письмом и подставила перед вышестоящими инстанциями».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впрочем, далеко не все родители считают, что стоит изменить ситуацию.

«Сама работала в родительском комитете и знаю, что это и куда тратится, всегда дико раздражали пару таких родителей ! Это в первую очередь для комфортного времяпрепровождения вашего ребенка, он полдня в школе», — парирует еще одна пользовательница.

«Ни хотите — не сдавайте, вас насильно никто не заставляет, это дело каждого родителя. У меня двое детей, сдаю, не обнищала, так как знаю, куда уходят деньги, всегда за каждую копейку отчитывается родительский комитет. И в каждом классе есть один–два родителя, которые удавятся из-за 100 рублей».

Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

«В школе делается всё для ваших детей, и да — за ваш счет, по-другому никак» , — заступилась за школы еще одна пользовательница.

Какие пособия покупают

Согласно мониторингу Народного фронта, учебные пособия приобретают не сами школы, делается это через родительские комитеты. Чаще всего покупают рабочие тетради для начальной и средней школы по иностранным языкам, математике, алгебре, геометрии, природоведению, окружающему миру, биологии, естествознанию, экологии, чистописанию, русскому языку, краеведению, истории, обществознанию, географии.

«Согласно данным комплексного мониторинга, годовые затраты родителей на приобретение рабочих тетрадей в 44% случаев составляют до 1 тыс. рублей, в 34% случаев — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а в 22% — более 2 тыс. рублей в год», — следует из анализа движения.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова отметила, что это происходит из-за попыток школы сэкономить выделяемые ей средства, перераспределив их на иные нужды.

— Учебники и книги закупаются школой, но и то может не хватать на них, особенно с учетом безумной по скорости практики обновления учебников, — сказала эксперт. — Еще недавно поменяли пособия по истории, а теперь вот снова новые закупают. Но рабочие тетради — это обычно спорный вопрос, как их трактовать: как пособия или нет, ведь они одноразовые. Их в библиотеку не сдашь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По ее словам, средства школам нужны на мелкий ремонт, закупку сломавшейся мебели и расходников: тарелки бьются, лампочки перегорают.

— Поэтому успешные школы всячески просят родителей скидываться на счет школы как добровольное пожертвование или через попечительский совет, — рассказала она. — А слабые школы, где родители победнее, такого фонда не имеют, и там всё это идет в режиме «классный руководитель должен убедить родителей скинуться на туалетную бумагу, мыло и пресловутые занавески». Так и с тетрадями: родители покупать не обязаны, но учитель говорит: «Вы же хотите нормального качества обучения? Значит, купите».

Заместитель директора Института содержания и методов обучения Людмила Лагунова сообщила, что включение учебных пособий в приказы школ — малораспространенная практика.

— Чаще всего родители приобретают рабочие тетради, справочники, хрестоматии и тому подобное по совету учителя или по собственному желанию. И в этом случае нет нарушений законодательства , — сказала она. — Относительно данных, полученных Народным фронтом, с высокой вероятностью респонденты, давшие положительный ответ, не понимают описанных выше нюансов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России, заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов назвал «поборы» с родителей школьников проблемой, которая приобрела системный характер.

— Несмотря на регулярные заявления официальных лиц о недопустимости подобной практики, такие сборы продолжают существовать в различных формах: от рабочих тетрадей до финансирования праздников и подарков персоналу, — сказал он. — Но подобные требования являются неправомерными.

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на образование, а государство гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного и среднего образования в государственных и муниципальных учреждениях. В законе «Об образовании в РФ» также указывается на эти же принципы.

— Более того, он прямо закрепляет, что обучающимся бесплатно предоставляются в пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания, — сказал адвокат. — При этом рабочие тетради входят в состав учебно-методического комплекта и должны предоставляться школьникам бесплатно, что подтверждается и соответствующим письмом министерства просвещения. Поэтому требование приобрести рабочие тетради за свой счет или собрать деньги на нужды класса или школы не имеет правовых оснований.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Учебные пособия, хозяйственные принадлежности, организация праздников — всё это должно обеспечиваться из государственного или муниципального бюджетов, подчеркнул юрист.

Родители, столкнувшиеся с требованием сдать деньги, могут запросить у администрации школы письменное обоснование сбора средств и информацию о том, на каком правовом основании это происходит. Если аргументация не представлена или неубедительна, родитель имеет полное право отказаться от внесения денег, опираясь на нормы закона «Об образовании» и Конституции .

Даниил Черных-Аипов рекомендовал родителям обращаться с письменным заявлением к директору школы, в департамент образования муниципалитета или региона, а также в территориальное управление Рособрнадзора. При особых ситуациях эксперт рекомендует дойти и до прокуратуры — если проблема на уровне школы стала системной.

Адвокат отметил, что неправомерные сборы денежных средств могут квалифицироваться как административное правонарушение по статье 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование», а в некоторых случаях — как уголовное преступление по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Законным же способом добровольно поддержать школу финансово могут быть так называемые благотворительные пожертвования. Но такие взносы должны быть строго добровольными, анонимными , без указания конкретных сумм и без привязки к конкретному ребенку, а их размер должны определять исключительно сами родители.

Кроме того, перечисление средств должно осуществляться безналичным путем — через официальный расчетный счет с обязательным оформлением соответствующего договора. И за эти средства школе необходимо будет отчитываться.