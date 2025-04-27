В Шереметьево штатно сел самолет со сработавшим датчиком неисправности
В аэропорту Шереметьево 27 апреля штатно сел самолет Boeing 737 со сработавшим датчиком неисправности системы герметизации. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Уточняется, что самолет следовал по маршруту Москва — Нальчик, однако экстренно вернулся в столичный аэропорт. Пострадавших при инциденте не было.
19 марта самолет, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Уточнялось, что командир воздушного судна принял соответствующую меру из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. По прибытии пассажира передали медикам, а воздушное судно продолжило путь после дозаправки.