Самолет Челябинск — Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде
Самолет, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова «Известиям».
«19 марта самолет, следовавший по маршруту Челябинск — Москва, по решению командира воздушного судна совершил посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — говорится в сообщении.
В результате сотрудники аэропорта вызвали скорую помощь. По прибытии пассажира передали медикам. После дозаправки самолет продолжил путь в соответствии с маршрутом.
Подробности произошедшего уточняются.
Самолет авиакомпании S7 маршрутом Новосибирск — Братск 19 марта вернулся в аэропорт вылета Толмачево из-за технических неисправностей. Посадку произвели в штатном режиме. Пассажиров направили в здание автовокзала.