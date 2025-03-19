Самолет авиакомпании S7 из-за неисправности вернулся в аэропорт Новосибирска

Самолет авиакомпании S7 Новосибирск – Братск вернулся в аэропорт Толмачево из-за технической неисправности. Об этом в среду, 19 марта, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Посадка произведена в штатном режиме. На борту находилось четыре члена экипажа, 74 пассажира. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации, устанавливаются причины авиационного события», — следует из публикации ведомства в Telegram.

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