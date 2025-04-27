В Горловке в результате атаки ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб в результате артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате артобстрела со стороны украинских нацистов на рынке в жилом массиве «Комсомолец» погиб мирный житель Горловки», — сообщается в Telegram-канале Приходько.
Мэр Горловки выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее, 27апреля, Приходько сообщил, что пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в жилом массиве «Комсомолец».