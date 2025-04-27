Число пострадавших при атаке ВСУ жителей Горловки выросло до пяти

Число мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), возросло до пяти. Об этом 27 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.

«Количество раненых в результате украинской вооруженной (агрессии. — Ред.) горловчан увеличилось до пяти», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Приходько сообщил о трех раненых в результате обстрела жилого массива «Комсомолец» со стороны украинских боевиков.