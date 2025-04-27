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Число погибших в результате взрыва в иранском порту выросло до 28

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Фото: REUTERS/Iranian Red Crescent/WANA
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Количество жертв взрыва в морском порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана увеличилось до 28 человек. Об этом 27 апреля сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

«На данный момент госпитализированы 190 пострадавших. К сожалению, 28 человек погибли», — сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале иранского правительства.

По словам Коливанда, пожарные ликвидировали уже 90% возгораний на территории порта.

Как отмечает агентство IRNA, точной информации о причинах взрыва в Шахид-Раджаи до сих пор нет. Указывается, что президент страны Масуд Пезешкиан поручил как можно скорее провести расследование для недопущения подобных происшествий в будущем, а также потребовал принять немедленные меры для поддержки пострадавших.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи в Иране. Что известно

Ранее в тот же день российский лидер Владимир Путин направил Пезешкиану и верховному лидеру Ирана Али Хаменеи телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом. Глава государства также заявил о готовности РФ оказать всю необходимую помощь для борьбы с последствиями происшествия.

Взрыв в морском порту Шахид-Раджаи произошел в субботу, 26 апреля. Взрывная волна была настолько сильной, что она серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили. Газета The New York Times позднее назвала причиной взрыва в иранском порту вещество для ракетного топлива.

Утром 27 апреля губернатор Хормозгана Мохаммад Ашури объявил трехдневный всеобщий траур в связи с трагедией.

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