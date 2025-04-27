В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
В мае в России вступит в силу ряд законов, направленных в том числе на противодействие мошенничеству и защиту персональных данных. Об этом 27 апреля сообщили на сайте Государственной думы.
Один из законов усилит контроль за деятельностью иноагентов, а также тех, кто покинул страну. Отмечается, что «предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия». В таком случае судьи будут проводить разбирательство без их участия по 20 уголовным статьям (закон вступил в силу 21 апреля).
Также с мая заработают новые нормы по борьбе с мошенниками. Согласно закону, кредитные организации обяжут разработать документы для предотвращения заключений договоров займа без добровольного согласия клиента.
Кроме того, усилят защиту персональных данных, значительно возрастут штрафы за утечку личной информации граждан. Для компаний, допустивших данное нарушение повторно, штрафы станут оборотными и составят до 3% выручки.
21 апреля резидент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует Российская Федерация. Также глава государства подписал закон, который запрещает иностранным агентам занимать должности в органах управления государственных корпораций.
Совет Федерации на пленарном заседании 16 апреля также одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность независимо от возраста обучающихся.