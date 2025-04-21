Путин подписал закон о признании иноагентами содействующих организациям против РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании иностранными агентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует Российская Федерация. Соответствующий документ был размещен 21 апреля на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, иноагентами будут признаны лица, которые помогают выполнять решения международных организаций (например, Международного уголовного суда) или иностранных государственных органов, если приняты и направлены против безопасности России.

Аналогичный статус будет распространен на тех, кто вовлекает людей в сбор сведений о военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против государства, а также сам распространяет материалы антироссийской направленности, участвует в их создании и финансирует данную деятельность.

Также Путин подписал закон, который запрещает иностранным агентам занимать должности в органах управления государственных корпораций.

16 апреля Совет Федерации на пленарном заседании также одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность независимо от возраста обучающихся. Документ, разработанный группой депутатов Госдумы, дополняет закон «Об образовании в РФ» и предусматривает полный запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности как с детьми, так и со взрослыми. До этого подобные ограничения распространялись только на работу с несовершеннолетними.