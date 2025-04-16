СФ одобрил закон о полном запрете иноагентам заниматься просвещением в РФ

Совет Федерации на пленарном заседании 16 апреля одобрил закон, устанавливающий полный запрет для иноагентов осуществлять в России просветительскую и образовательную деятельность независимо от возраста обучающихся.

Документ, разработанный группой депутатов Госдумы, дополняет закон «Об образовании в РФ» и предусматривает полный запрет на участие иноагентов в просветительской и образовательной деятельности как с детьми, так и со взрослыми. Ранее такие ограничения распространялись только на работу с несовершеннолетними.

Согласно поправкам, лицензия на осуществление образовательной деятельности будет прекращаться при включении организации в реестр иностранных агентов. Соответствующие изменения внесены и в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Также устанавливается, что некоммерческая организация, признанная иноагентом, не сможет быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Усиливается контроль над финансовой поддержкой иноагентов: вводится запрет на ее получение не только на федеральном, но и на муниципальном уровне, включая творческую деятельность.

Ранее, 8 апреля , Госдума (ГД) на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении на территории России. Согласно новому закону, иноагентам запрещается получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку.