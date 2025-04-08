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Госдума приняла закон о запрете участия иноагентов в образовании в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума (ГД) на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении на территории России. Об этом 8 апреля сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что в случае, если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено. Также теперь иноагенты не смогут осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Согласно новому закону, иноагентам запрещается получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и получать муниципальную поддержку.

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13 марта сообщалось, что в Госдуме подготовили три законодательные инициативы, которые направлены на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. В частности, предлагалось признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

5 марта Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предлагает полностью запретить иностранным агентам обучать граждан России. Отмечалось, что иноагенты не смогут заниматься просвещением или образованием вне зависимости от возраста обучаемых.

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