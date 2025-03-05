В ГД в I чтении приняли проект о запрете иноагентам обучать граждан РФ

Государственная дума (ГД) в первом чтении одобрила законопроект, который предлагает полностью запретить иностранным агентам обучать граждан России. Соответствующее заявление было опубликовано 5 марта на сайте нижней палаты парламента.

Уточнятся, что иноагенты не смогут заниматься просвещением или образованием вне зависимости от возраста обучаемых. При этом признанная иноагентом некоммерческая организация (НКО) не сможет получить статус социально ориентированной.

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что позволять иноагентам обучать российских граждан, насаждая им чужие ценности, недопустимо.

Кроме того, в ходе пленарного заседания ГД приняла законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для иноагентов, которые не соблюдают требования Минюста. Текст законопроекта был опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Кроме того, будут повышены штрафы за нарушения маркировки материалов. Так, в документе отмечается, что в отношении иноагентов, не соблюдающих корректную маркировку собственных материалов, будет введен штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Ранее, 31 января, в Государственную думу был внесен пакет законопроектов, который направлен на защиту суверенитета РФ и противодействие иностранному вмешательству. Пакет включает в себя в том числе запреты на участие иноагентов в образовании и просвещении, на получение ими поддержки на всех уровнях власти (дополняется запрет поддержки на муниципальном уровне).