СМИ сообщили о возгорании в здании посольства России в Уругвае

Возгорание предположительно произошло в здании посольства России в Уругвае в столице страны Монтевидео. Об этом сообщил местный телеканал Telenoche.

По данным телеканала, вечером 26 апреля местные пожарные прибыли к зданию посольства в районе Монтевидео Поситос, так как из воздуховода здания поднимался столб густого дыма.

«Из воздуховода начал подниматься густой столб дыма, поэтому пожарным пришлось использовать пилы и болгарки, чтобы перерезать защитную решетку (воздуховода — Ред.)», — говорится в публикации.

Как указал Telenoche, пожарные смогли проникнуть в здание посольства и открыть окна и двери всех помещений. Данные о причине возгорания, а также информацию о пострадавших или погибших в результате инцидента не уточняются.

Ранее, 24 февраля, взрыв произошел в Марселе рядом с генконсульством РФ. Два гражданина Франции забросили на территорию диппредставительства три бутылки со взрывчатым веществом, две из них взорвались. В посольстве РФ в стране сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у происшествия присутствуют все признаки теракта. Позже она заявила, что нападение на диппредставительство произошло из-за нагнетания Парижем ненависти по отношению к Москве.

Суд 27 февраля приговорил виновных к восьми месяцам заключения с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, также в течение пяти лет они не могут иметь и носить оружие. Позже генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский заявил о несогласии с решением суда.