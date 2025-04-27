Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин отметил высокий уровень отношений России и ЮАР
Мир
Al Jazeera сообщил о 40 погибших в секторе Газа в результате атак Израиля
Мир
Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Мир
США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане
Общество
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
Мир
В США сообщили о неуверенности шефа Пентагона на фоне скандала с утечками данных
Мир
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
Мир
В Швейцарии заявили о желании чиновников ЕС отставки фон дер Ляйен
Мир
Карни указал на предательство Трампа из-за торговой войны против Канады
Мир
WSJ сообщила об оценке госслужащих в США по их приверженности политике Трампа
Мир
The Telegraph сообщила о нарушении правил протокола Ватиканом из-за Зеленского
Общество
В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске
Спорт
Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Опелку
Мир
В МИД России усомнились в искренности нового посла Франции
Мир
Международная акция «Сад памяти» прошла в австралийском Сиднее
Общество
Вильфанд спрогнозировал похолодание на всей территории России в начале мая
Мир
Письмо выжившего пассажира «Титаника» продали почти за $400 тыс.

CBS News сообщил об экстренной посадке самолета в Бостоне из-за задымления

CBS News: самолет экстренно сел в Бостоне из-за возможного столкновения с птицей
0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Самолет модели Boeing 777 рейса Вашингтон – Лондон авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Бостон из-за возможного столкновения с птицей и задымления в салоне. Об этом 26 марта сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники из портового управления штата Массачусетс.

«Рейс British Airways, направлявшийся из Вашингтона, округ Колумбия, в Лондон в субботу, был направлен в Бостон после сообщения о столкновении с птицами и дыме в салоне», — говорится в материале телеканала.

Представители портового управления добавили, что самолет приземлился «без происшествий». Сразу после его посадки местные инженеры приступили к осмотру воздушного судна.

Кроме того, в управление гражданской авиации США (FAA) сообщили, что по факту происшествия будет проведено расследование. Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Не пролетит стальная птица: почему падают самолеты
История самых известных авиапроисшествий

Телеканал NewsChannel 5 26 апреля сообщил о том, что небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025