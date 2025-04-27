CBS News сообщил об экстренной посадке самолета в Бостоне из-за задымления

Самолет модели Boeing 777 рейса Вашингтон – Лондон авиакомпании British Airways совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Бостон из-за возможного столкновения с птицей и задымления в салоне. Об этом 26 марта сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники из портового управления штата Массачусетс.

«Рейс British Airways, направлявшийся из Вашингтона, округ Колумбия, в Лондон в субботу, был направлен в Бостон после сообщения о столкновении с птицами и дыме в салоне», — говорится в материале телеканала.

Представители портового управления добавили, что самолет приземлился «без происшествий». Сразу после его посадки местные инженеры приступили к осмотру воздушного судна.

Кроме того, в управление гражданской авиации США (FAA) сообщили, что по факту происшествия будет проведено расследование. Дополнительные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Телеканал NewsChannel 5 26 апреля сообщил о том, что небольшой самолет потерпел крушение в округе Уайт американского штата Теннесси, в результате происшествия три человека погибли. Упавший самолет был модели Mooney M20TN (одномоторный поршневой самолет компании Mooney Airplane Company).