ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля
Зафиксирован пуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории. Об этом 27 апреля сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля, системы ПВО задействованы для перехвата угрозы», — говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.
В «Газете.ru» отметили, что запущенная из Йемена ракета была перехвачена до того, как она пересекла территорию Израиля.
Телеканал Al Masirah 26 апреля сообщил, что хуситы нанесли удары по израильским объектам в Ашкелоне и Тель-Авиве. Так, было нанесено два удара беспилотниками в знак солидарности с народом Палестины.